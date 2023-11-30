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    Сибирь — Адмирал: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.11.2023 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 15:30 30.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сибирь — Адмирал в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Адмирал» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Сибирь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Адмирал.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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