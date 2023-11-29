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    Авангард — Витязь: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.11.2023 в 16:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Витязь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 29.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Витязь в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Витязь» — «Авангард» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Витязь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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