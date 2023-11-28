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    Коламбус — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.11.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Коламбус — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Коламбус и Бостон начнут матч в 03:00 в НХЛ, 28.11.2023.

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    Последний матч: «Бостон» — «Коламбус» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Бостон.

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