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    Чикаго — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.11.2023 в 22:00 начнется матч в НХЛ Чикаго — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Сент-Луис начнут матч в 22:00 в НХЛ, 26.11.2023.

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    Последний матч: «Чикаго» — «Сент-Луис» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Чикаго»).

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