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    Амур — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.11.2023 в 10:00 начнется матч в КХЛ Амур — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Амур и Сочи начнут матч в 10:00 в КХЛ, 26.11.2023.

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    Последний матч: «Сочи» — «Амур» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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