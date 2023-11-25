В 17:00 25.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Торпедо» — «СКА» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «СКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Торпедо.

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