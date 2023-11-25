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    Сибирь — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.11.2023 в 12:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Нефтехимик начнут матч в 12:00 в регулярном сезоне КХЛ, 25.11.2023.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Сибирь» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Сибирь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Нефтехимик.

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