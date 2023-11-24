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    Вашингтон — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.11.2023 в 23:00 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 23:00 24.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Эдмонтон в НХЛ.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Вашингтон» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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