начнут матч в 21:00 в НХЛ, 24.11.2023.

Последний матч: «Детройт» — «Бостон» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Детройт». Коэффициент ставки — 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Детройт»).

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