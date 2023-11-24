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    Амур — Северсталь: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.11.2023 в 12:00 начнется матч в КХЛ Амур — Северсталь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 12:00 24.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Северсталь в КХЛ.

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    Последний матч: «Северсталь» — «Амур» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Северсталь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Амур»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Северсталь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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