В 03:00 23.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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