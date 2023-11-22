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    Северсталь — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2023 в 19:30 начнется матч в КХЛ Северсталь — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 22.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Северсталь — ЦСКА в КХЛ.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Северсталь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северсталь» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — ЦСКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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