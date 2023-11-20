начнут матч в 19:30 в КХЛ, 20.11.2023.

Последний матч: «ЦСКА» — «СКА» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «СКА»).

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