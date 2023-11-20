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    Филадельфия — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.11.2023 в 01:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 01:30 20.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Коламбус в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Филадельфия» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Филадельфия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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