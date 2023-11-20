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    Анахайм — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.11.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Анахайм — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Сент-Луис начнут матч в 04:00 в НХЛ, 20.11.2023.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Сент-Луис» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Сент-Луис.

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