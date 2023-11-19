В 03:30 19.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Вашингтон» — «Коламбус» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Коламбус». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Вашингтон»).

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