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    Нефтехимик — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.11.2023 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Нефтехимик — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нефтехимик и Авангард начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 19.11.2023.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Авангард» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтехимик»).

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