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    Виннипег — Баффало: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.11.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Виннипег — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Баффало начнут матч в 04:00 в НХЛ, 18.11.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Виннипег» — «Баффало» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Виннипег»).

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