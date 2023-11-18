В 16:00 18.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сибирь»).

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