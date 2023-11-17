В 06:00 17.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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