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    Чикаго — Тампа-Бэй: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.11.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Чикаго — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Тампа-Бэй начнут матч в 04:00 в НХЛ, 17.11.2023.

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    Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Чикаго» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Тампа-Бэй»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Тампа-Бэй.

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