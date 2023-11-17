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    Авангард — Адмирал: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.11.2023 в 16:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Адмирал начнут матч в 16:30 в регулярном сезоне КХЛ, 17.11.2023.

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    Последний матч: «Авангард» — «Адмирал» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Адмирал.

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