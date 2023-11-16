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    Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.11.2023 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 16.11.2023.

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    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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