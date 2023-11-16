В 15:30 16.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Сибирь» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сибирь»).

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