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    Оттава — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.11.2023 в 22:00 начнется матч в НХЛ Оттава — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 22:00 16.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Оттава — Детройт в НХЛ.

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    Последний матч: «Оттава» — «Детройт» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Оттава»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Детройт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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