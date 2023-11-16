В 03:30 16.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Филадельфия» — «Каролина» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:5 (победит «Каролина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Филадельфия.

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