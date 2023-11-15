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    Вашингтон — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.11.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 15.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Вегас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Вегас» — «Вашингтон» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Вашингтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Вегас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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