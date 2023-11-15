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    Коламбус — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.11.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Коламбус — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Коламбус и Питтсбург начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.11.2023.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Питтсбург» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Коламбус»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Питтсбург.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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