начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.11.2023.

Последний матч: «Коламбус» — «Питтсбург» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Коламбус»).

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