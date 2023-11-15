ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82
  • 18:14
    • Рублев проиграл Алькарасу и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата ATP
  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
    Все новости спорта

    ЦСКА — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.11.2023 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА и Амур начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 15.11.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Амур» — «ЦСКА» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Амур.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие