В 06:00 14.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Колорадо» — «Сиэтл» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Колорадо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Колорадо.

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