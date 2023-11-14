В 15:30 14.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Торпедо» — «Сибирь» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Торпедо»).

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