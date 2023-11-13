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    Анахайм — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.11.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Сан-Хосе начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 13.11.2023.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Сан-Хосе» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Анахайм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Сан-Хосе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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