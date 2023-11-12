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    Салават Юлаев — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.11.2023 в 14:30 начнется матч в КХЛ Салават Юлаев — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 14:30 12.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Локомотив в КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Салават Юлаев» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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