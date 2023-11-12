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    Оттава — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.11.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Калгари начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.11.2023.

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    Последний матч: «Калгари» — «Оттава» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Оттава»).

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