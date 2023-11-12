начнут матч в 14:00 в регулярном сезоне КХЛ, 12.11.2023.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Авангард»).

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