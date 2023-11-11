В 03:00 11.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Калгари» — «Торонто» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Калгари». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Калгари.

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