В 06:30 10.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 1.74 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Эдмонтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Эдмонтон.

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