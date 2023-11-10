Последний матч: «Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).
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