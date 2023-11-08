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    Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.11.2023 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Детройт начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 08.11.2023.

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    Последний матч: «Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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