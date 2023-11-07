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    Назаров: Можем доиграться до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Известный тренер Андрей Назаров заявил, что выступает против оскорблений с трибун на хоккейных матчах.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Вчерашний матч между "Спартаком" и СКА много обсуждают. Игра действительно получилась яркой, москвичи вырвали победу на последней секунде, такое в хоккее случается. Хочется, чтобы встреч с такой развязкой и интригой в КХЛ было как можно больше.

    Разочаровало лишь то, что мы так и не дождались никаких ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды дозволено. Главное, чтобы публика развлекалась и фанатам было весело. Но что-то мне подсказывает, что в популярности и имидже наша лига от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже. Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей. А то доиграемся до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID», — цитирует Назарова «Чемпионат».

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