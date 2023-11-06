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    Автомобилист — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.11.2023 в 14:30 начнется матч в КХЛ Автомобилист — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 14:30 06.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Сибирь в КХЛ.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Сибирь» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.52.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Сибирь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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