В 14:30 06.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Автомобилист» — «Сибирь» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.52 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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