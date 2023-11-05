ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «Арсенал»Назло ВАРу. Спорный гол Гордона завершил беспроигрышную серию «Арсенала»
  • 10:23
    • Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги
  • 02:42
    • «Милан» на «Сан-Сиро» проиграл «Удинезе»
    Все новости спорта

    Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ
    Прошедший день в рамках регулярного чемпионата НХЛ побил рекорд по количеству заброшенных шайб, сообщает пресс‑служба лиги.

    Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги

    Накануне в НХЛ состоялось 15 матчей, в которых команды суммарно забили 114 раз. В среднем за игру забрасывалось 7,6 шайбы, в трех матчах «тотал» достиг трехзначного значения.

    В голевой рекорд свой вклад внесли россияне Никита Кучеров («Тампа»), Алексей Торопченко («Сент‑Луис»), Дмитрий Воронков («Коламбус»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Никита Зайцев («Чикаго»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Евгений Малкин («Питтсбург», дубль).

    Предыдущий рекорд — 104 забитых шайбы за игровой день — был установлен 29 апреля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» смогут удержать лидерство
  • «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Дерби часто проходит результативно
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Не стоит ждать много голов
  • ЦСКА — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие