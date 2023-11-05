Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги

Прошедший день в рамках регулярного чемпионата НХЛ побил рекорд по количеству заброшенных шайб, сообщает пресс‑служба лиги.

Накануне в НХЛ состоялось 15 матчей, в которых команды суммарно забили 114 раз. В среднем за игру забрасывалось 7,6 шайбы, в трех матчах «тотал» достиг трехзначного значения.

В голевой рекорд свой вклад внесли россияне Никита Кучеров («Тампа»), Алексей Торопченко («Сент‑Луис»), Дмитрий Воронков («Коламбус»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Никита Зайцев («Чикаго»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Евгений Малкин («Питтсбург», дубль).

Предыдущий рекорд — 104 забитых шайбы за игровой день — был установлен 29 апреля 2022 года.