начнут матч в 02:00 в НХЛ, 03.11.2023.

Последний матч: «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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