начнут матч в 19:30 в КХЛ, 02.11.2023.

Последний матч: «Спартак» — «ЦСКА» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Спартак»).

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