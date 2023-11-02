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    Нефтехимик — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.11.2023 в 19:00 начнется матч в КХЛ Нефтехимик — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нефтехимик и Сибирь начнут матч в 19:00 в КХЛ, 02.11.2023.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Нефтехимик» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтехимик»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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