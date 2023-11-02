В 04:30 02.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Колорадо» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Колорадо»).

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