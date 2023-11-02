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    Калгари — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.11.2023 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 02.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Калгари» — «Даллас» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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