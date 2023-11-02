В 17:00 02.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Автомобилист» — «Барыс» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Барыс»).

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