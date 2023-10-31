начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.10.2023.

Последний матч: «Вегас» — «Монреаль» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 1.71 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:5 (победит «Вегас»).

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