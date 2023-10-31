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    Филадельфия — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.10.2023 в 02:00 начнется матч в НХЛ Филадельфия — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 31.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Каролина в НХЛ.

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    Последний матч: «Филадельфия» — «Каролина» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Каролина». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Каролина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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